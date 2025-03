Estudantes de universidade federal de Alagoas cobram ministro por cortes na Educação Protesto marcou visita de Camilo Santana em ato para celebrar obras de hospital universitário; ministro comentou ato durante discurso Educação|Do R7, em Brasília 23/03/2025 - 16h03 (Atualizado em 23/03/2025 - 16h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro da Educação, Camilo Santana, recebeu cobrança de estudantes por investimentos na área educacional Reprodução/YouTube MEC - 21.03.2025

Uma visita do ministro da Educação, Camilo Santana, foi marcada por protestos contra cortes no Orçamento de 2025. A situação ocorreu na última sexta-feira (21) e contou com gritos de estudantes da Ufal (Universidade Federal de Alagoas), em evento em Maceió (AL). A peça orçamentária deste ano foi aprovada pelo Congresso Nacional na última quinta-feira (20). A proposta deveria ter recebido o aval dos deputados e senadores ainda em 2024. No entanto, impasses em torno das emendas parlamentares atrasaram a votação. Com o sinal verde do Legislativo, a matéria seguiu para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre os pontos citados em vídeos que circularam nas redes sociais, o grupo de estudantes alega haver uma contradição por investimentos que foram mantidos para “banqueiros”, mas não para a área educacional.

“Que contradição, tem dinheiro para banqueiro mas não tem para Educação”, diz um dos trechos cantados pelo grupo. “A nossa luta é todo dia, educação não é mercadoria”, apontaram, em outro momento.

O Orçamento aprovado prevê R$ 197,7 bilhões para o Ministério da Educação neste ano, quarto maior valor entre as pastas federais. No entanto, a Educação foi um dos ministérios que mais perdeu recursos na comparação com o texto apresentado pelo governo e a peça aprovada pelos parlamentares: R$ 2,7 bilhões. Por outro lado, as emendas terão R$ 50,4 bilhões, verba que supera os valores reservados para 32 dos 38 ministérios do governo federal.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com a aprovação do Orçamento, os ministérios poderão planejar a execução de seus programas ao longo do ano. Apesar da distribuição dos recursos já definida, ainda há expectativa sobre possíveis vetos presidenciais e eventuais remanejamentos internos dentro do governo.

Parte das declarações chegou a ser registrada em vídeo transmitido pelo canal do MEC (Ministério da Educação). O evento, que contou com outras autoridades e deputados do estado, como o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), foi voltado para reinauguração de obras do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes.

‌



As manifestações de alunos foram citadas por Camilo Santana durante o discurso. “Queria cumprimentar todos os estudantes presentes, importante movimento na luta por mais recursos na educação e eu queria dizer para vocês que quando eu cheguei no Ministério da Educação, convidado pelo presidente Lula, depois que eu cheguei eu fiquei impressionado com o desmonte que fizeram naquele ministério”, criticou, ao acrescentar que, em oito anos, o país trocou de ministro da Educação 10 vezes. “Era um ministro por menos de um ano”.

Santana elogiou apoio financeiro em emendas parlamentares, principalmente aquelas destinadas para a educação. “Não só com as emendas para apoiar a nossa Universidade Federal de Alagoas e institutos federais, mas também na aprovação de projetos”, completou.

‌