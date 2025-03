Consignado CLT ultrapassa 35 milhões de simulações e tem 7 mil contratos fechados Liberação de crédito anunciada pelo governo tem juros inferiores aos do mercado; ministro alerta para cautela e responsabilidade antes de contratação Brasília|Do R7, em Brasília 23/03/2025 - 14h47 (Atualizado em 23/03/2025 - 14h50 ) twitter

Simulações para consignado CLT ultrapassam 35 milhões

Quase 36 milhões de pessoas já fizeram a simulação do novo “consignado CLT”. Segundo monitoramento do Ministério do Trabalho e Emprego, foram feitas 35.931.008 projeções para retirada do crédito pelo no aplicativo da CTPS (Carteira de Trabalho Digital) entre a manhã de sexta-feira (21) até as 11h deste domingo (23).

Até o momento, 7.644 empréstimos foram concedidos e mais de 3 milhões de propostas foram solicitadas.

A modalidade de crédito tem o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia de pagamento e foi implementada pelo governo como uma opção com juros inferiores aos praticados pelo mercado. Ainda assim, é necessário cautela e responsabilidade antes da contratação.

Em nota, o MTE afirma que o ministro Luiz Marinho tem alertado aos trabalhadores que não tenham “pressa” em contratar o consignado, que esperem as 24 horas para que todas as instituições financeiras habilitadas mandem as suas propostas, garantido, assim, taxas mais baixas de juros.

“O trabalhador precisa ter cautela, calma para analisar a melhor proposta”, argumenta Marinho. A prestação mensal do empréstimo não poderá ultrapassar 35% do salário do trabalhador.

O Crédito do Trabalhador entrou em vigor na sexta-feira (21), criado pela MP nº 1.292, que libera o crédito consignado para 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada, incluindo os domésticos, os rurais e os empregados do MEI.

A modalidade de crédito está disponível para todos os trabalhadores de carteira assinada somente na Carteira de Trabalho Digital. Já a partir de 25 de abril todos os bancos poderão ofertar o crédito através das suas plataformas digitais.

Como simular o crédito?

Para acessar o crédito, através da Carteira Digital do Trabalho, na aba Crédito do Trabalhador, o interessado autoriza o acesso a dados como nome, CPF, valor do salário e tempo de empresa, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A partir daí, ele recebe ofertas em até 24h, analisa a melhor opção e faz a contratação no canal da instituição financeira, que analisa a margem do salário disponível para consignação.

Pela linha de crédito, o empregado pode usar até 10% do saldo no FGTS para garantias ou ainda 100% da multa rescisória em caso de demissão.

Caso desista do empréstimo, o trabalhador tem 7 dias corridos, a contar do recebimento do crédito, para devolver todo o dinheiro repassado pelas instituições financeiras.