Advogada lança curso que ensina vítimas de violência doméstica a se defenderem na Justiça Criadora do método, Dra. Joanne Anunciação atua na defesa dos direitos de mulheres e já foi vítima de uma tentativa de feminicídio Feed TV - Educação|Do R7 19/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 20h57 )

Dra. Joanne Anunciacao (Foto: Instagram) Feed TV - Educação

A advogada Dra. Joanne Anunciação, conhecida por sua atuação em defesa dos direitos das mulheres, acaba de lançar um curso voltado à proteção e empoderamento feminino: “Medidas Jurídicas em Caso de Violência Doméstica”. A novidade faz parte da Escola Feminina do Direito. Com base em sua trajetória pessoal e profissional — marcada tanto pela atuação jurídica quanto pela superação de abusos sofridos — a Dra. Joanne estruturou um programa prático, acessível e pioneiro no Brasil. O curso oferece orientações claras para que qualquer mulher saiba como proceder diante de situações de violência, mesmo sem ter um advogado ao seu lado.

