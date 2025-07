Andreia Fernandes: o mundo digital pode estar mudando o cérebro humano Uso do ChatGPT reduz atividade cerebral e criatividade, aponta estudo do MIT sobre impactos cognitivos da inteligência artificial Feed TV - Educação|Do R7 30/07/2025 - 22h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 22h58 ) twitter

Andreia Fernandes é especialista em neurociência (Foto: Edify Education) Feed TV - Educação

Um estudo recente conduzido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) acendeu um alerta sobre os impactos cognitivos do uso da inteligência artificial na produção de textos. A pesquisa comparou a atividade cerebral de três grupos: um que escreveu textos com a ajuda do ChatGPT, outro que buscou informações via Google e um terceiro que usou apenas seus próprios conhecimentos. O resultado foi claro: o grupo que utilizou a IA teve significativamente menos atividade cerebral. A análise mostrou que os usuários de modelos de linguagem apresentaram menos conexões entre diferentes regiões do cérebro, menor conectividade alfa — associada à criatividade — e menor conectividade teta, ligada à memória de trabalho. Além disso, os textos gerados com auxílio da IA tendiam a convergir para palavras e ideias comuns, revelando um efeito de homogeneização.

