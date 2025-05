EAD proibido para Medicina, Direito e outros cursos; veja as novas regras do MEC Governo define quais cursos só poderão ser presenciais e detalha limites para o ensino a distância e semipresencial O conteúdo EAD... Feed TV - Educação|Do R7 22/05/2025 - 16h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

EAD (Foto: Freepik) Feed TV - Educação

O Ministério da Educação publicou um decreto com novas regras para cursos superiores a distância no Brasil. A mudança, anunciada na segunda-feira (20), proíbe a oferta de EAD para cinco graduações e impõe novas exigências para modalidades semipresenciais e online.

Para saber mais sobre as novas diretrizes e como elas impactarão a educação no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Educação.

Leia Mais em Feed TV - Educação:

Saiba o motivo do curso de Direito estar proibido no ensino à distância

Qual é o melhor método de estudo para você? Descubra 5 técnicas que funcionam de verdade

Qual o valor ideal da mesada para as crianças?