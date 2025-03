Enem 2024 divulga espelho da redação e notas de treineiros; saiba detalhes! Espelho da redação e notas dos treineiros podem ser acessados na Página do Participante O conteúdo Enem 2024 divulga espelho da redação... Feed TV - Educação|Do R7 25/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h47 ) twitter

Enem (Foto: Instagram)

O Enem 2024 liberou os espelhos das redações e as notas dos treineiros, e os estudantes podem agora conferir como se saíram na prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou essas informações nesta sexta-feira, 14 de março. Para visualizar os resultados, os candidatos devem acessar a Página do Participante com login do Gov.br.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Educação para saber mais sobre os detalhes do Enem 2024!

