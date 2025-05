Enem 2025: o que é ser treineiro e por que vale a pena Participar do exame como teste ajuda na preparação e na gestão da ansiedade para futuras edições O conteúdo Enem 2025: o que é ser... Feed TV - Educação|Do R7 28/05/2025 - 19h48 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h48 ) twitter

Treineiro (Foto: Reprodução) Feed TV - Educação

As inscrições para o Enem 2025 já estão abertas e seguem até 6 de junho pela Página do Participante. Além dos candidatos regulares, o exame também aceita quem deseja participar como treineiro, ou seja, quem faz a prova apenas para se familiarizar com o formato e testar seus conhecimentos, sem a intenção de concorrer a vagas no ensino superior.

