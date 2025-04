Governo dará R$ 200 para estudantes que fizerem Enem; saiba como ganhar Alunos do ensino médio que fizeram o exame e estiverem no programa Pé-de-Meia vão receber R$ 200 extras do governo O conteúdo Governo... Feed TV - Educação|Do R7 07/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enem (Foto: Instagram)

Estudantes da rede pública que participaram do Enem 2024 e fazem parte do programa Pé-de-Meia vão receber um bônus extra de R$ 200 após a conclusão do ensino médio. O valor será depositado na conta-poupança do estudante, junto com os demais benefícios oferecidos pelo programa. Veja como adquirir, abaixo!

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Educação para saber mais sobre como garantir esse benefício!

Leia Mais em Feed TV - Educação:

Empresária revela por que escolheu escola pública para os filhos: ‘Eu também tinha meus preconceitos’

Deputado quer proibir cotas para trans em concursos e universidades de SP

Concurso Nacional Unificado terá mudanças em 2025, com provas no segundo semestre