Inscrições para Prova Nacional Docente 2025 começam na próxima segunda-feira Exame poderá ser usado em seleções estaduais e municipais em 2026 para entrada no magistério público Educação|Da Agência Brasil 11/07/2025 - 20h43 (Atualizado em 11/07/2025 - 21h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro Camilo Santana diz que é boa a expectativa em relação ao número de docentes interessados Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 11.07.2025

As inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente começam nesta segunda-feira (14), exclusivamente pelo Sistema PND, disponível no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O prazo termina no dia 25 deste mês.

Nesta sexta-feira (11), o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que tem boas expectativas para o número de docentes interessados em participar da primeira edição da prova, que poderá ser usada em concursos e seleções estaduais e municipais em 2026 como etapa única ou complementar de entrada no magistério público.

O ministro destacou a adesão de mais de 80% dos estados à prova — apelidada de CNU dos Professores —, em 2025, e citou os objetivos da PND como parte da estratégia do Programa Mais Professores para o Brasil do governo federal.

“Vai ser um passo importante para reconhecer e melhorar a qualidade dos profissionais nas redes da educação básica brasileira e uniformizar e garantir que os municípios dos estados brasileiros possam ter critérios mais padronizados de seleção dos seus professores. Que esse exame possa ser uma etapa importante para os municípios”, afirmou Santana.

‌



Taxa de inscrição

De acordo com o edital da prova, o valor da taxa de inscrição é R$ 85.

Os participantes da PND que tiverem o pedido de isenção da taxa de inscrição negado devem interpor recurso para contestar a decisão do Inep até esta sexta sexta-feira (11). O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo Sistema PND.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sobre a PND

A Prova Nacional Docente 2025 será aplicada pelo Inep em todos os estados e no Distrito Federal em 26 de outubro e terá a mesma matriz da avaliação teórica do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) das Licenciaturas.

A chamada CNU dos Professores não substitui o processo seletivo das redes. Os gestores das redes públicas de ensino que aderiram voluntariamente à prova, em junho, poderão usar o resultado dos participantes como etapa única ou complementar em seus concursos públicos ou processos seletivos simplificados de professores. Também podem aplicar etapas adicionais na seleção, como provas práticas e avaliação de títulos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp