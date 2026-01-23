Listas de espera do Sisu vão ‘rodar muito’ este ano, diz especialista; entenda por quê Segundo Alessandra Lopes, notas de corte aumentaram devido à possibilidade de uso de nota de três anos consecutivos

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Inscrições para o SISU 2026 terminam nesta sexta-feira, dia 23.

Notas de corte aumentaram significativamente devido à possibilidade de utilizar notas de três anos consecutivos.

Professora Alessandra Lopes recomenda ter opções seguras e apostar na lista de espera.

Resultados serão divulgados no dia 29 de janeiro, e espera-se grande movimentação nas listas de espera.

Terminam nesta sexta-feira (23) as inscrições para o Sisu 2026, que usa as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para ter acesso a instituições públicas de ensino superior. As inscrições no Sistema de Seleção Unificada podem ser feitas gratuitamente até às 23h59, no site do Ministério da Educação pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado será divulgado no dia 29 de janeiro.

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (23), Alessandra Lopes, professora de curso preparatório para vestibulares, fala que as notas de corte subiram muito em relação aos outros anos, exatamente pela possibilidade dos candidatos concorrerem com suas notas de 2023, 2024 e 2025.

“Isso inflou demais a nota, de modo que a expectativa que a gente tem é de que depois que saia a chamada regular no dia 29, quando começarem as listas de espera, essas listas vão rodar muito”, analisa.

A professora aconselha que os alunos fiquem muito atentos: “É importante colocar as duas opções mais seguras, ou seja, aquilo que você está dentro do corte ou mais perto do número de vagas e apostar bastante na lista de espera, porque ela deve rodar muito esse ano, muito mais do que nos anos anteriores, justamente por conta desse critério”, explica.

