Censo Escolar: número de alunos matriculados na educação especial cresce 66% em 5 anos Em 2024, foram 2,07 milhões de matrículas, 825 mil estudantes a mais do que em 2019; 92,6% estudam com alunos sem deficiência Educação|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 09/04/2025 - 13h17 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Número de alunos matriculados na educação especial chega a 2,07 milhões em 2024 Divulgação/Prefeitura de Curitiba

O número de alunos matriculados na educação especial aumentou 66% em 5 anos no Brasil. Dados do Censo Escolar 2024, divulgado pelo Ministério da Educação nesta quarta-feira (9), mostram que o número de estudantes passou de 1,25 milhão em 2019 para 2,07 milhões no ano passado. Desse total, 57,5% (1,19 milhão) das matrículas são de escolas da rede municipal de ensino.

Segundo o levantamento, outros 26,9% (559,9 mil) dos alunos foram matriculados na rede estadual. Nas redes privada e federal, foram 14,9% (310,3 mil) e 0,5% (10,5 mil), respectivamente.

O estudo mostra que, ao todo, 92,6% (1,92 milhão) dos alunos estudam em classes comuns de ensino regular, ou seja, com alunos sem deficiência. Nas classes exclusivas para estudantes com deficiência, são apenas 7,3% (153,1 mil) das matrículas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

De acordo com o levantamento, a maior parte dos estudantes da educação especial (33,8%) está matriculada em escolas do Sudeste. Logo atrás, com 31,2% das matrículas está o Nordeste. Sul, Norte e Centro-Oeste aparecem, respectivamente, com 17,4%, 9,6% e 7,9%.

‌



Números gerais

Segundo o Censo Escolar, houve uma redução de pouco mais de 215 mil matrículas em relação ao ano anterior. A maior queda ocorreu nos anos finais do ensino fundamental, com mais de 177 mil alunos a menos.

Em sentido oposto, o ensino médio teve crescimento de 1,4%, com um acréscimo de 113 mil matrículas. O aumento ocorre mesmo com o programa Pé-de-Meia, criado para estimular a permanência de jovens na escola.

‌



O levantamento também mostrou que a expansão das vagas em creches foi tímida: apenas 64 mil novas matrículas. O número ainda está distante da meta do governo federal, que pretendia alcançar cerca de 5 milhões de crianças matriculadas — faltam aproximadamente 900 mil vagas.

Já o ensino profissionalizante apresentou crescimento de mais de 162 mil matrículas em comparação com 2023, o que representa um dos poucos avanços em meio ao cenário geral de queda.

‌



A educação infantil, que inclui creche e pré-escola, contabiliza 9.491.894 estudantes. O ensino fundamental tem 26.002.356 alunos, seguido pelo ensino médio (7.790.396), educação profissional (2.576.293), EJA (2.391.319) e educação especial (2.076.825). A soma ultrapassa 47 milhões de matrículas, já que um mesmo estudante pode estar inscrito em mais de uma modalidade, como no caso do ensino médio e educação especial.

No total, o Brasil conta com 179.286 estabelecimentos de ensino. A maior parte está no ensino fundamental, com 120.935 escolas, seguido pela educação infantil, com 114.576 unidades.

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp