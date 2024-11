Painel do Ministério da Justiça reúne possíveis ocorrências durante o primeiro dia do Enem Representantes de cada estado e do DF se reúnem em central de comando; Inep e Correios também acompanham a situação Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 03/11/2024 - 15h25 (Atualizado em 03/11/2024 - 15h25 ) twitter

Painel recebe informações em tempo real Reprodução/Instagram/@mjspgov - 3.11.2024

Uma central de comando coordenada pelo Ministério da Justiça garante o acompanhamento em tempo real de possíveis ocorrências durante a aplicação das primeiras provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo (3). O coordenador-geral substituto da Operação Enem 2024, Anderson Dutra Tebaldi, explicou que representantes de cada estado alimentam em tempo real um painel central com a situação em cada região. “Nosso papel da Senasp [Secretaria Nacional de Segurança Pública] é, com os estados, estar acompanhando — via Cortex — todo o andamento da prova”, ressalta.

A plataforma Cortex é um programa que monitora atividades e indicadores oriundos da execução das operações de segurança pública. “As suas funcionalidades são de uso exclusivo para a atividade finalística dos operadores de segurança pública e sempre por agente público, cujo perfil de acesso esteja designado para operar a plataforma”, explica o ministério.

Além das forças de segurança, representantes dos Correios, responsáveis por entregar as provas para cerca de 4,3 milhões de estudantes inscritos, também estão presentes.

Inep

Para a edição de 2024, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) lançou o Painel Enem, que oferece uma visão ampla e detalhada sobre o exame, com dados acessíveis para consulta interativa. A plataforma permite que qualquer interessado visualize dados preliminares em diferentes níveis — nacional, regional, estadual e municipal — conforme os filtros e recortes desejados.

ACESSE AQUI A PLATAFORMA

Lula e ministros visitam sala

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou a Sala de Monitoramento do Enem, localizada na sede do Inep em Brasília. Acompanhado dos ministros Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Lula conferiu os preparativos para o início das provas de linguagens, ciências humanas e redação.

Também participaram da visita o presidente do Inep, Manoel Palácios, e a primeira-dama, Janja da Silva. “A educação é um símbolo de independência. Quanto mais jovens, quanto mais pessoas forem aprovadas, para a gente é melhor”, afirmou Lula.

Redação

O tema da redação deste ano é “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em suas redes sociais. No primeiro dia de provas desta edição, os candidatos também respondem a questões de ciências humanas, linguagens e códigos.

Neste ano, mais de 4,3 milhões de inscritos buscam uma vaga no ensino superior por meio do exame. Na edição anterior, o tema da redação foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres no Brasil.” Os participantes têm cinco horas e meia para concluir a prova deste domingo.

Primeiro dia

Cerca de 4,3 milhões de estudantes estão inscritos e buscam conquistar uma vaga no ensino superior através do exame. No primeiro dia, os participantes enfrentaram 90 questões objetivas — sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas — além da redação. O tempo disponível será de cinco horas e meia. Os horários abriram ao meio-dia e fecharam pontualmente às 13h, conforme o horário de Brasília.