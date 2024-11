Quase três em cada dez inscritos não fizeram a prova do Enem neste domingo Segundo o Ministério da Educação, 74,3% dos 4,5 milhões de participantes realizaram a primeira avaliação Educação|Do R7, em Brasília 03/11/2024 - 21h38 (Atualizado em 03/11/2024 - 21h38 ) twitter

Segundo dia de provas acontece no próximo domingo Marcelo Camargo/Agência Brasil - 03.11.2024

Dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) mostram que o primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano terminou com 26,6% de abstenções. Ou seja, quase três em cada dez alunos não participaram da avaliação de Linguagens, Ciências Humanas e da redação. Os participantes voltarão às salas no próximo domingo para responder às questões de Matemática e Ciências da Natureza.

As informações foram divulgadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do instituto, Manuel Palácios, em uma coletiva de imprensa logo após o término do exame. De acordo com o balanço, foram registradas:

4.999 eliminações de participantes

689 ocorrências logísticas

Gabarito

A divulgação das notas individuais dos alunos está prevista para 13 de janeiro de 2025, exclusivamente na página do Enem no portal do Inep. Vale lembrar que o gabarito não permite que o participante calcule sua nota na avaliação.

Isso acontece porque o Inep utiliza um método específico para o cálculo da nota, que atribui pesos diferentes a cada questão do exame, conhecido como Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Cálculo da nota no Enem 2024

Segundo o Inep, a metodologia utilizada para calcular a nota do Enem é um “conjunto de modelos matemáticos que busca representar a relação entre a probabilidade de o participante responder corretamente a uma questão, seu conhecimento na área em que está sendo avaliado e as características das questões”.

Neste modelo, a particularidade de cada questão é considerada, de forma que a nota final não depende do total de questões acertadas, mas de quais perguntas foram respondidas corretamente.

“Duas pessoas com a mesma quantidade de acertos na prova são avaliadas de forma distinta, dependendo de quais itens estão certos e errados, e podem, assim, ter notas diferentes”, detalha o órgão.

O peso de cada questão é avaliado com base em três parâmetros:

Discriminação : diferencia os participantes que dominam o conteúdo avaliado dos que não dominam.

: diferencia os participantes que dominam o conteúdo avaliado dos que não dominam. Dificuldade : associada à dificuldade da habilidade avaliada na questão. Quanto maior seu valor, mais difícil é a questão.

: associada à dificuldade da habilidade avaliada na questão. Quanto maior seu valor, mais difícil é a questão. Acerto casual: representa a probabilidade de um participante acertar a questão mesmo sem dominar a habilidade exigida, o “chute”.

O Inep indica que os valores de cada um dos três parâmetros são definidos a partir de pré-testes a nível nacional, de modo que a prova de 2024 mantenha o mesmo nível dos anos anteriores.

“Apesar de a nota do Enem não ser calculada diretamente pelo número de acertos, existe uma relação entre o número de acertos e a nota calculada pela Teoria de Resposta ao Item. Isso quer dizer que um participante que teve um número alto de acertos terá uma nota alta no Enem, e um participante com poucos acertos terá uma nota baixa”, afirma o Inep.

O cálculo de cada nota é feito com base na “coerência das respostas” de cada participante. “Espera-se que participantes que acertaram as questões difíceis também acertem as questões fáceis, pois entende-se que a aquisição do conhecimento ocorre de forma cumulativa, de modo que habilidades mais complexas requerem o domínio de habilidades mais simples”, resume o instituto.