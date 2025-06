Saiba como o Enem pode transformar sua vida É possível se inscrever no maior exame do país até o dia 6 de junho; saiba mais Educação|Do R7 03/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h16 ) twitter

O Enem possui parceria com diversas universidades e institutos federais. Exame é a maior porta de acesso ao ensino superior no Brasil Freepik/Freepik

Todo mundo quer melhorar de vida, não é mesmo? E uma das maneiras mais seguras de fazer isso é investir tempo, recursos e esforços em estudos. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acontecerá nos dias 9 e 16 de novembro; porém, é necessário realizar sua inscrição até o dia 6 de junho.

O Enem é a maior porta de entrada para as universidades brasileiras – tanto públicas quanto particulares – e pode ser realizado por qualquer pessoa. Com ele, é possível ingressar em instituições de ensino públicas do país (pelo Sisu), conseguir bolsas de estudo integrais ou parciais (pelo Prouni) e solicitar financiamento estudantil (pelo Fies). Também é possível usar o resultado da prova em processos seletivos de instituições portuguesas parceiras do Inep. Além disso, instituições públicas e particulares utilizam a nota do Enem em seus processos seletivos.

E atenção: estudantes de escolas públicas não pagam taxa de inscrição e têm direito a concorrer às vagas dos programas por meio da Lei de Cotas (ao menos 50% das vagas de cada curso ofertado por instituições federais de ensino superior devem ser destinadas a participantes que estudaram todo o ensino médio na rede pública).

Outro estímulo do Governo Federal para incentivar a inscrição de alunos de todo o Brasil é oferecer um auxílio complementar de R$ 200 para estudantes do Programa Pé-de-Meia que irão concluir o ensino médio neste ano e comparecer aos dois dias de prova.

O que você está esperando para transformar sua vida? Acesse a Página do Participante e faça sua inscrição agora mesmo!