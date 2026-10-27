Seu plano de fazer faculdade não precisa esperar; conheça a UNISA Com cursos EAD e semipresenciais, a Universidade Santo Amaro permite começar a graduação ainda neste ano, no ritmo da sua rotina

a Universidade Santo Amaro (Unisa) oferece mais de 60 cursos de graduação nas modalidades EAD e semipresencial Reprodução/UNISA

Todo fim de ano traz uma lista de promessas para o próximo. Entre as mais comuns está a de finalmente começar uma faculdade. O curioso é que essa decisão não precisa esperar o calendário virar.

Iniciar a graduação ainda em 2026 tem um efeito simples e poderoso: quando o novo ano começar, o primeiro passo já terá sido dado. Em vez de uma promessa, a faculdade passa a ser parte da rotina – e seu currículo começa o ano mais valorizado.

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Para quem tem pouco tempo e muitos compromissos, a Universidade Santo Amaro (Unisa) oferece mais de 60 cursos de graduação nas modalidades EAD e semipresencial.

Do seu jeito, no seu horário

Você não precisa reorganizar a vida inteira para estudar. No EAD, os conteúdos ficam disponíveis on-line e você escolhe quando estudar: no intervalo do almoço, depois que as crianças dormem ou no sábado de manhã. Se você prefere ter também momentos presenciais, o semipresencial combina a flexibilidade do on-line com o contato com professores e colegas.

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Para dar certo, vale começar com passos simples. Defina alguns horários fixos na semana, mesmo que sejam curtos. Tenha um cantinho tranquilo para estudar e combine com quem mora com você como será a nova rotina. Com o tempo, o estudo vira hábito.

Seja para EAD ou semi, você conta com o suporte de polos em todo o Brasil.

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Escolha entre mais de 60 cursos

Seja para começar a primeira graduação, mudar de área ou retomar os estudos, você encontra na Unisa opções em diferentes áreas do conhecimento, com polos em todo o Brasil.

E você conta com a tradição de 60 anos de uma universidade com nota máxima no MEC (conceito institucional 5), uma referência de qualidade de ensino. A Unisa também oferece condições de ingresso para facilitar o início dos estudos, e os detalhes estão no site.

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Comece agora

O melhor momento para começar costuma ser o que você já tem. Em vez de esperar o ano virar, você pode entrar em 2027 com o ensino superior já em andamento.

E se a preocupação é financeira, fique tranquilo! Você ingressa na Unisa com duas mensalidades gratuitas e valores promocionais nas demais mensalidades.

Conheça os cursos EAD e semipresenciais da Unisa e dê o próximo passo na sua formação: unisa.br/cursos/graduacao