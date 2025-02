Título de eleitor regularizado é essencial para participar do Sisu 2025, alerta TSE Falta de regularização pode impedir a participação no processo seletivo Educação|Do R7, em Brasília 19/01/2025 - 10h31 (Atualizado em 19/01/2025 - 10h31 ) twitter

Título de eleitor regularizado é essencial para participar do Sisu 2025 Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

O MEC (Ministério da Educação) abriu nesta semana a consulta de vagas para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2025. As inscrições começaram na sexta-feira (17) e seguem até terça-feira (21). Um dos requisitos obrigatórios para participar do Sisu é estar em dia com a Justiça Eleitoral. Por isso, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) orienta os candidatos a verificarem sua situação eleitoral e regularizarem eventuais pendências o quanto antes, para evitar impedimentos na inscrição.

Estudantes que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e têm mais de 18 anos precisam apresentar o título de eleitor regularizado para disputar uma das mais de 261 mil vagas disponíveis em mais de 6,8 mil cursos de graduação oferecidos por instituições públicas de ensino superior em todo o país.

Como emitir o Título de Eleitor

Para emitir o título de eleitor, basta acessar o Portal do TSE, clicar na aba “Serviços” e seguir para “Autoatendimento Eleitoral – Título Net”. Em seguida, selecione a opção “Tire seu título eleitoral” e preencha os dados solicitados. Os documentos necessários (digitalizados ou fotografados) incluem:

Documento oficial de identificação (frente e verso, se aplicável);

Comprovante de vínculo com o município (residencial, profissional, familiar, etc.);

Comprovante de quitação militar (para homens nascidos até 31 de dezembro do ano em que completaram 19 anos);

Uma selfie segurando o documento oficial de identificação ao lado do rosto, sem acessórios que dificultem o reconhecimento facial.

Após o deferimento do alistamento eleitoral, o título pode ser acessado pelo aplicativo e-Título, disponível para download gratuito no Google Play ou na App Store. Também é possível imprimir o documento diretamente pelo Portal do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de seu estado.

Quem já possui título, mas está com pendências, pode consultar sua situação eleitoral na página de Autoatendimento Eleitoral no site do TSE. O serviço é gratuito e permite a regularização de forma totalmente digital.

Para quem preferir resolver questões eleitorais presencialmente, é necessário verificar no portal do TRE do estado se o atendimento requer agendamento prévio.

