Vai se inscrever no ProUni? Entenda as regras, datas e prioridades para concessão de bolsas Programa atingiu neste ano um recorde, com mais 519 mil bolsas em faculdades privadas de todo o país

Após o período dos vestibulares e com a divulgação dos resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), foram abertas nesta segunda (26) as inscrições do ProUni (Programa Universidade para Todos). O projeto oferece mais de 519 mil bolsas parciais, a maior quantidade de bolsas em faculdades privadas em toda a história.

Ele pode ser acessado no site do Ministério da Educação, pelo portal único de acesso ao ensino superior. Para entrar, o candidato precisa ter feito o Enem em 2024 ou 2025 e ter obtido pelo menos 450 pontos na média no exame e não ter zerado na redação. As inscrições vão até quinta-feira (29), e o resultado da primeira chamada sai em 13 de fevereiro.

O especialista em legislação educacional e inspeção escolar Erik Anderson comemora a quantidade recorde alcançada de bolsas: “É o maior até o momento. São mais de 319 mil bolsas parciais de 50% para aquelas pessoas que têm uma renda de até 3 salários mínimos. E 274 mil bolsas integrais de 100% para aquelas pessoas que têm uma renda per capita familiar de até 1 salário mínimo e meio”.

Ele comenta que fora o requisito de renda há também o grupo dos professores, direcionado aos profissionais que não possuem licenciatura ou curso de pedagogia. “Independentemente da renda, eles podem usar o ProUni para pleitear uma vaga no ensino superior”. Para poder conquistar uma boa vaga e aproveitar as oportunidades abertas por conta do programa, Anderson dá algumas dicas ao longo do Conexão Record News desta segunda (26).

O especialista argumenta que o ProUni deveria ser utilizado como uma espécie de plano B caso o estudante não tenha conseguido um resultado satisfatório com o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), outro programa de inserção direcionado às universidades públicas. Fora isso, ele aconselha que o candidato deveria aproveitar a possibilidade de escolher até dois cursos e duas instituições dentro do site do ProUni, ao mesmo tempo em que ele se atenta às chamadas.

Anderson detalha a programação do projeto: “A partir do resultado da primeira chamada, ele vai ter ainda uma segunda chamada para pleitear a aprovação. E não sendo aprovado na segunda chamada, cujo resultado sai em 2 de março, ele tem ainda a possibilidade de manifestar o interesse pela lista de espera, que fica aberta nos dias 25 e 26 de março. Depois dela, o resultado será publicado no dia 31 de março”.

Cursos mais concorridos são os de medicina, direito, tecnologia e engenharia Reprodução/Record News

Além disso, também é necessário ficar atento às prioridades de seleção. Em primeiro lugar estão os professores de rede pública que buscam uma licenciatura; depois, entra em análise o tempo de cada estudante em escolas públicas. A prioridade na lista de seleção é para quem fez o ensino médio integralmente em instituição pública.

Ainda assim, ao ser questionado sobre os cursos mais concorridos e a média de nota de corte, o especialista afirma que as áreas de medicina, tecnologia, direito e engenharia costumam ser as mais difíceis. “Neste último Sisu, a nota de corte subiu em praticamente todos os cursos, porque o MEC (Ministério da Educação) abriu a possibilidade dos estudantes utilizarem as notas dos três últimos Enem”.

Um detalhe muito importante o qual Anderson menciona é que, após a conclusão do curso, o aluno precisa pagar uma dívida. Ele menciona outras condições para o candidato não perder os benefícios: “Ele sempre deve fazer a rematrícula, caso contrário, terá a bolsa suspensa. Outra coisa, ele não pode acumular com outro programa do governo. Por fim, ele não pode ser reprovado em mais de 25% das disciplinas dentro do semestre e possuir uma frequência mínima de 75%”.

