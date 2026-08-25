Vídeo mostra foragido da Justiça dentro da casa da influencer Kamila Simioni

Um homem foragido da Justiça foi preso nesta terça-feira (25) na casa da influenciadora Kamila Simioni, no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.



Vinício Oliveira da Silva tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio e também é apontado como uma das lideranças do tráfico do bairro Jardim Felicidade. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios e Crimes Contra a Pessoa.



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