Logo R7.com
RecordPlus
Eleições 2026! Notícias, Apuração de Votos em Tempo Real e Resultados | R7

Imagens mostram forte policiamento na Avenida Paulista durante apuração das eleições

Vídeo foi registrado na noite deste domingo (25) e circula nas redes sociais

2026|Do R7

  • Google News

Imagens registradas na noite deste domingo (25) e que circulam nas redes sociais mostram a cavalaria da Polícia Militar de São Paulo passando pela Avenida Paulista.

  • eleicoes

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.