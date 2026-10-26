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Lula comemora reeleição ao lado de aliados em São Paulo; veja vídeo

Presidente derrotou Flávio Bolsonaro neste domingo (25) no segundo turno e conquistou 4º mandato para a Presidência

2026|Do R7

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Reeleito presidente da República neste domingo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou a vitória sobre Flávio Bolsonaro (PL) no QG da campanha, em São Paulo. Ele estava acompanhado pela primeira-dama, Janja da Silva, e diversos aliados e apoiadores. Um vídeo gravado por quem estava no local mostrou Lula sendo abraçado e beijado por Janja.

A reeleição de Lula foi confirmada com cerca de 98% das urnas apuradas. Pela primeira vez na história das eleições presidenciais do país, um candidato que ficou em segundo lugar no primeiro turno conseguiu virar o resultado e vencer no segundo.

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