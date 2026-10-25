Mulher faz saudação nazista em local de votação na zona sul do Rio de Janeiro

Uma mulher foi filmada fazendo um de saudação nazista dentro de um ponto de votação no Colégio Santo Inácio, em Botafogo, na zona Sul do Rio de Janeiro, durante este domingo (25).

No vídeo, é possível ver a mulher andando com o braço estendido e a palma da mão voltada para baixo, como era feita a saudação dos nazistas como sinal de lealdade ao ditador Adolf Hitler e ao Partido Nazista.

Questionada sobre o gesto, a mulher perguntou se as pessoas envolvidas na confusão eram "comunistas". Um homem que a interpelou responde ser judeu, e ela afirma "pior ainda" antes de sair do local.

O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) como injúria por preconceito. A mulher ainda não foi identificada, e diligências estão em andamento para apurar os fatos, segundo a Polícia Civil.

A organização StandWithUs Brasil repudiou o fato. Leia a nota abaixo:Repúdio à saudação nazista em local de votação no Rio de JaneiroA StandWithUs Brasil repudia veementemente o episódio de antissemitismo e apologia ao nazismo ocorrido neste domingo (25), no Colégio Santo Inácio, em Botafogo, no Rio de Janeiro, durante o segundo turno das eleições. Segundo relatos e vídeo divulgado nas redes, uma eleitora teria feito a saudação nazista repetidas vezes e, ao saber que um jovem presente era judeu, respondido: "pior ainda".O gesto remete ao regime responsável pelo assassinato de seis milhões de judeus e de milhões de outras vítimas. Não é liberdade de expressão: é uma ofensa à memória do Holocausto, agravada por ter ocorrido em pleno exercício do voto.A apologia ao nazismo é crime no Brasil (Lei nº 7.716/1989). Acompanharemos a investigação da Polícia Civil e confiamos que os envolvidos serão responsabilizados.O antissemitismo é incompatível com a democracia, e sua presença é um dos sinais mais claros de crise democrática. Deve ser combatido com firmeza, venha de onde vier. Por isso, por meio do Centro de Educação e Memória do Holocausto (CEMH), levamos a escolas, universidades e à sociedade civil atividades com especialistas e sobreviventes que se refugiaram no Brasil.Manifestamos nossa solidariedade ao jovem atingido e a toda a comunidade judaica brasileira.StandWithUs Brasil São Paulo, 25 de outubro de 2026.