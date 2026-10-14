PCDF investiga cartazes que associam Celina Leão ao número 22

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) tenta identificar três mulheres suspeitas de espalhar cartazes falsos com a imagem da governadora Celina Leão associada ao número 22, número do candidato Flávio Bolsonaro. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia, que instaurou um inquérito para apurar quem produziu e distribuiu o material.



As suspeitas foram registradas em vídeos enquanto colavam cartazes em muros e placas de identificação no Cruzeiro Velho, em Brasília. Além disso, santinhos com o mesmo conteúdo foram deixados nos para-brisas de veículos estacionados na região.