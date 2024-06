Chilena ultrapassa brasileiro e se torna 2ª pessoa mais rica da América Latina; veja o ranking

A lista da Forbes das pessoas mais ricas da América Latina continua sendo liderada pelo empresário mexicano do ramo das telecomunicações Carlos Slim Helú. No ranking mundial, o mexicano ocupa a 17ª posição. A fortuna do dono da América Móvil, maior empresa latino-americana de telefonia móvel, é estimada em US$ 91,6 bilhões.

O brasileiro Eduardo Saverin, que há dois meses ocupava o segundo lugar, foi ultrapassado pela chilena Iris Fontbona.

Veja abaixo quem são as cinco pessoas mais ricas da América Latina, de acordo com o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes do dia 14 de junho de 2024.

1. Carlos Slim Helú e família

País: México

México Patrimônio: US$ 91,6 bilhões

US$ 91,6 bilhões Além de controlar a América Móvil, Carlos Slim possui participações em empresas mexicanas de construção, bens de consumo, mineração e imobiliárias. O empresário e sua família possuem 76% do Grupo Carso, um dos maiores conglomerados da América Latina.

2. Iris Fontbona e família

País: Chile

Chile Patrimônio: US$ 27,9 bilhões

US$ 27,9 bilhões Iris e seus filhos herdaram os negócios de seu falecido marido Andrónico Luksic. Ela é proprietária de minas de cobre no Chile. A família também tem uma participação majoritária no Quiñenco, um conglomerado chileno de capital aberto ativo nos setores bancário, cervejeiro e industrial.

3. Eduardo Saverin

País: Brasil

Brasil Patrimônio: US$ 27,9 bilhões

US$ 27,9 bilhões Eduardo cofundou o Facebook junto com Mark Zuckerberg e outros três colegas, enquanto estudava na Universidade de Harvard, nos EUA. O brasileiro mais rico do mundo mora em Singapura e mantém a B Capital, empresa de investimentos focada em startups.

4. Germán Larrea Mota Velasco e família

País: México

México Patrimônio: US$ 27,5 bilhões

US$ 27,5 bilhões Germán possui a maior parte da Grupo México, a principal mineradora de cobre do país, com operações no Peru e nos EUA. A companhia também tem negócios em transportes e infraestrutura. Em 2014, a mineradora foi alvo de investigação depois de um vazamento na sua mina de cobre em Sonora, no México, ter contaminado dois rios próximos.

5. Vicky Safra e família