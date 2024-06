Metade dos brasileiros compromete até 10% da renda mensal com contas de água, luz e gás

Metade dos brasileiros compromete até 10% de suas rendas mensais com o pagamento de contas dos serviços básicos de água, luz e gás natural, aponta estudo da Serasa em parceria com o instituto Opinion Box. Para 11% da população, essas contas representam valor superior a 40% do orçamento. O levantamento ouviu 3.386 pessoas entre os dias 16 e 27 de maio de 2024.

De acordo com o estudo, apenas 37% das pessoas ouvidas dividem as contas básicas com outras pessoas. Isso quer dizer que 6 em cada 10 brasileiros são os únicos responsáveis pelo pagamento das contas em suas casas. Nesse contexto, a conta de energia é a principal, citada por 93% dos responsáveis únicos pelas contas.

Os pagamentos de luz são os que mais atrasam, com 12% dos entrevistados com contas de energia elétrica atrasadas há mais de dois meses. Em seguida, está a conta de água (9%), e, por último, a conta de gás (1%).

Em relação aos motivos para o atraso, a renda insuficiente é a principal razão nos casos das contas de energia e água. A segunda razão para o débito pendente é que os entrevistados priorizaram outras contas. Já no caso da conta de gás, a falta de organização financeira é o principal motivo para o não pagamento.