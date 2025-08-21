Adolescente de 16 anos é morta em assalto dentro de casa A jovem, Beatriz Lorraine Alves Pereira, estava cuidando de dois irmãos menores quando a residência foi invadida por um criminoso armado com faca Balanço Geral Goiás|Do R7 21/08/2025 - 15h43 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h43 ) twitter

Uma adolescente de 16 anos, identificada como Beatriz Lorraine Alves Pereira, foi morta por um assaltante dentro de casa em Caldas Novas (GO). O autor do crime invadiu a residência da jovem, que estava cuidando de dois irmãos menores, e a atacou com uma faca. Ele fugiu levando uma televisão e uma caixa de som, mas foi localizado e preso em Goiânia (GO).