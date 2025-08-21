Adolescente de 16 anos é morta em assalto dentro de casa
A jovem, Beatriz Lorraine Alves Pereira, estava cuidando de dois irmãos menores quando a residência foi invadida por um criminoso armado com faca
Uma adolescente de 16 anos, identificada como Beatriz Lorraine Alves Pereira, foi morta por um assaltante dentro de casa em Caldas Novas (GO). O autor do crime invadiu a residência da jovem, que estava cuidando de dois irmãos menores, e a atacou com uma faca. Ele fugiu levando uma televisão e uma caixa de som, mas foi localizado e preso em Goiânia (GO).