Aumento dos preços de hortifrútis em Goiânia (GO): Impactos e perspectivas Valor mais alto pesa no bolso do consumidor Balanço Geral Goiás|Do R7 12/03/2025 - 12h08 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h08 )

Os preços de frutas e verduras nas feiras de Goiânia (GO) sofreram aumentos significativos, com destaque para o tomate, vagem, mamão e alho. As mudanças climáticas e a sazonalidade afetam diretamente os preços, além de fatores como oferta e demanda. Especialistas apontam que a alta do dólar e o aumento dos custos de produção também influenciam o mercado.

Consumidores e vendedores buscam estratégias para lidar com os preços elevados, enquanto aguardam uma possível redução.