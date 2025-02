Bandido furta cartão e compra celular às custas da vítima O criminoso foi flagrado em uma loja de Campinas, em Goiânia (GO), utilizando o cartão furtado em Aparecida (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 28/01/2025 - 14h48 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h48 ) twitter

Em Aparecida de Goiânia (GO), um homem invadiu uma casa e furtou cartões de crédito dos moradores. Dias depois, ele foi flagrado por uma câmera de segurança comprando um celular com um dos cartões furtados em uma loja de Campinas, em Goiânia (GO). Nas imagens, o criminoso aparece feliz realizando a compra e até comemora quando o pagamento é aprovado.

O furto à residência aconteceu no bairro Porto das Pedras e, de acordo com a vítima, o ladrão entrou por uma janela que estava quebrada. Ele levou cartões de crédito, documentos, R$5 mil em dinheiro e equipamentos eletrônicos caros.

O homem ainda não foi identificado, mas, segundo a polícia, o rastro que ele deixou ao utilizar os cartões irá auxiliar na sua localização.