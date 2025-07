Bandido rouba carro de motorista de aplicativo e morre em confronto com a ROTAM O criminoso, que estava armado, foi baleado durante uma troca de tiros e não resistiu Balanço Geral Goiás|Do R7 02/07/2025 - 16h33 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h33 ) twitter

Um motorista de aplicativo foi assaltado durante uma corrida em Goiânia (GO). O criminoso, que usou uma conta falsa para solicitar o serviço, anunciou o assalto com uma arma. Após o roubo, ele fugiu com o veículo, mas foi encontrado pela ROTAM. Durante a perseguição, ele entrou em uma área de mata e atirou contra os policiais, que revidaram. O criminoso foi baleado e veio a óbito.