Bebê de 3 meses é internado com fratura no fêmur após possível agressão O Conselho Tutelar informou que a mãe não soube explicar o ocorrido e mencionou apenas que a criança estava com uma babá Balanço Geral Goiás|Do R7 12/06/2025 - 16h32 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h32 )

Um bebê de 3 meses foi internado em Goiânia (GO) com fratura no fêmur, levantando suspeitas de agressão ou queda. O Conselho Tutelar informou que a mãe não soube explicar o ocorrido e mencionou apenas que a criança estava com uma babá. Foram aplicadas medidas protetivas e a mãe foi afastada dos cuidados do bebê. O caso é investigado.