Bebê prematuro de 5 meses é encontrado morto em Goiânia (GO) Sem condições financeiras, família busca apoio para um enterro digno Balanço Geral Goiás|Do R7 07/05/2025 - 15h24 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h06 )

A reportagem aborda a trágica história de uma família humilde de Goiânia (GO), cujo bebê, prematuro de 5 meses, foi encontrado morto.

A mãe, Ana Célia, compartilha sua luta constante para cuidar do filho, que nasceu com apenas 5 meses de gestação e enfrentou várias internações devido a problemas de saúde. A família, sem condições financeiras, busca apoio para um enterro digno.

No vídeo, também é mencionada a importância do apoio do Conselho Tutelar e da assistência social para ajudar a família em um momento tão difícil como esse.