Cachorro fica com a cabeça presa em peça de caminhão Os bombeiros foram acionados e conseguiram libertar o animal usando equipamentos especializados Balanço Geral Goiás|Do R7 25/06/2025 - 14h23 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h24 )

Um cachorro ficou com a cabeça presa em um tambor de freio de caminhão em uma oficina na Vila Maria, em Aparecida de Goiânia (GO). Os bombeiros foram acionados e conseguiram libertar o animal usando equipamentos especializados. A equipe do capitão Fabrício Araújo realizou o resgate com sucesso, e o cãozinho já está sob cuidados veterinários, passando bem. A rápida ação dos bombeiros foi crucial para salvar o animal.