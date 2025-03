Camelôs serão retirados da região da 44, em Goiânia A partir de 30 de março, os vendedores serão transferidos para galerias ou para a Feira Hippie Balanço Geral Goiás|Do R7 13/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 11h06 ) twitter

A Prefeitura de Goiânia (GO) irá retirar os ambulantes da região da rua 44, a partir de 30 de março. Os vendedores serão transferidos para galerias ou para a Feira Hippie.

A medida terá como objetivo organizar o comércio informal, que tem gerado concorrência desleal com lojistas locais na região da 44. De acordo com a GCM, dos 600 ambulantes cadastrados, a maioria é de lojistas que saem das lojas para competir com os camelôs nas ruas.

Em entrevista, o prefeito Sandro Mabel destacou que os trabalhadores serão acolhidos e poderão pagar um aluguel social nas galerias da cidade.