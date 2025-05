Cantor Matheus, da dupla com Kauan, tem celular roubado e perde R$ 700 mil Criminosos acessaram as contas bancárias do cantor pelo aparelho; crime aconteceu em São Paulo

Balanço Geral Goiás|Do R7 30/05/2025 - 15h58 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share