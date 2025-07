Carro com R$ 80 mil em multas é apreendido em Senador Canedo (GO) O veículo, com 280 infrações, foi identificado por câmeras de segurança que monitoram placas Balanço Geral Goiás|Do R7 08/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h58 ) twitter

Um carro foi apreendido em Senador Canedo (GO) com mais de R$ 80 mil em multas. O veículo, com 280 infrações, foi identificado por câmeras de segurança que monitoram placas. O condutor fugiu do local e deixou o carro, que está com documentação atrasada desde 2018.