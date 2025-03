Carro de casal é alvejado com tiros em Pires do Rio (GO) A polícia descarta a hipótese de assalto e considera a possibilidade de crime passional Balanço Geral Goiás|Do R7 06/03/2025 - 13h58 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Pires do Rio (GO), um casal foi alvo de uma tentativa de homicídio. O homem e a mulher estavam em um veículo quando criminosos pararam em uma moto e dispararam contra os dois.

A mulher, que estava no banco do passageiro, foi atingida por vários tiros, enquanto o homem, que estava no banco do motorista, saiu ileso. A vítima foi levada para um hospital especializado e não corre risco de morte.

A polícia descarta a hipótese de assalto e considera a possibilidade de crime passional. As imagens de segurança mostram que o atirador focou seus disparos na direção da mulher, sugerindo que ela era o alvo principal.

A investigação agora busca identificar os responsáveis e entender a motivação por trás do ataque.