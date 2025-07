Casal é enganado por falso corretor e perde quase R$ 40 mil As vítimas pagaram a entrada para o golpista, mas descobriram que o imóvel, que fica em Goianira (GO), já tinha outro dono Balanço Geral Goiás|Do R7 21/07/2025 - 15h49 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h49 ) twitter

Um casal denunciou ter sido vítima de um falso corretor de imóveis após tentar comprar uma casa. As vítimas pagaram mais de R$ 38 mil de entrada para o golpista, mas descobriram que o imóvel, que fica em Goianira (GO), já tinha outro dono. A Polícia Civil investiga o caso e já identificou sete vítimas do falso corretor.