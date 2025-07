Cliente foge de motel sem pagar após ameaçar funcionária de morte Caso aconteceu em Quirinópolis (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 08/07/2025 - 16h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h00 ) twitter

Em Quirinópolis (GO), um cliente fugiu de um motel sem pagar após ameaçar a funcionária de morte. O homem, que passou cinco horas no local com duas pessoas, se recusou a pagar e quebrou o portão para escapar. A Polícia Civil investiga o caso para identificar o responsável pelo prejuízo.