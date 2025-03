Comurg faz força-tarefa para limpar casa de acumulador de lixo A limpeza foi estabelecida por uma decisão judicial após a morte do proprietário da residência, visto que o acúmulo de lixo apresenta riscos aos vizinhos Balanço Geral Goiás|Do R7 26/03/2025 - 09h14 (Atualizado em 26/03/2025 - 09h14 ) twitter

Uma força-tarefa foi organizada para limpar uma casa no Setor Universitário, em Goiânia (GO), após a morte do proprietário acumulador.

nO homem, identificado como Sebastião, passou os últimos 20 anos trazendo lixos encontrados na rua para dentro de casa. Após a morte do idoso em 2023, a viúva dele, incapaz de realizar a limpeza sozinha, contou com o apoio de equipes da Comurg para retirar os entulhos da residência.

A limpeza foi estabelecida por uma decisão judicial, visto que o acúmulo de lixo apresenta riscos aos moradores do bairro. Na casa, havia ratos e insetos, além de focos do mosquito da dengue. Várias denúncias já tinham sido feitas por vizinhos.

Atualmente, a prefeitura acompanha cerca de 100 pessoas consideradas acumuladoras.