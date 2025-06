Corpo de caminhoneiro é retirado do Rio Meia Ponte Vicente Fernando, desaparecido há 9 dias, foi encontrado dentro do caminhão que estava submerso no rio, próximo a Professor Jamil (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 05/06/2025 - 15h21 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h21 ) twitter

O corpo do caminhoneiro Vicente Fernando, desaparecido há 9 dias, foi encontrado dentro do caminhão que estava submerso no Rio Meia Ponte, próximo a Professor Jamil (GO). A esposa dele, Maria de Izabel Castro, acredita que o acidente foi causado pelo cansaço do caminhoneiro. Um laudo da Polícia Científica irá apontar se o caminhão caiu no rio de forma acidental ou proposital.