Corpo de policial morto é enterrado no Cemitério Jardim da Paz, em Aparecida Honras militares foram prestadas e uma salva de tiros disparada em homenagem ao cabo Paulo Vitor Coelho Campos, morto em confronto com um foragido Balanço Geral Goiás|Do R7 13/02/2025 - 13h37 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h37 )

O policial militar Paulo Vitor Coelho Campos, morto em confronto com um sequestrador em Niquelândia (GO), foi enterrado em Aparecida de Goiânia (GO) na terça-feira, dia 12. Centenas de colegas de farda participaram da despedida do policial, conhecido como homem e profissional exemplar.

O corpo de Paulo foi levado em cortejo, em um carro do Corpo de Bombeiros, até o Cemitério Jardim da Paz. No local, honras militares foram prestadas e uma salva de tiros disparada.

Ao som da marcha fúnebre, enquanto o corpo era sepultado, um helicóptero da Polícia Militar despejou pétalas de rosas.