Corpos de vítimas de acidente na BR-153 chegam em Belém (PA) Translado foi feito por meio de um avião da Força Aérea Brasileira Balanço Geral Goiás|Do R7 18/07/2025 - 18h05 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h05 )

Os corpos de quatro vítimas do acidente na BR-53, em Goiás, chegaram em Belém (PA) em um avião da Força Aérea Brasileira. Os estudantes e o motorista vitimados, que participariam de um congresso em Goiânia (GO), serão homenageados em cerimônias na Universidade Federal do Pará.