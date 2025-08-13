Criança autista é atropelada em faixa de pedestres após motociclista furar sinal
O acidente aconteceu em frente ao CORAE, no setor Bueno, em Goiânia (GO)
Uma criança autista foi atropelada na faixa de pedestres por um motociclista que furou o sinal vermelho no setor Bueno, em Goiânia (GO). O acidente aconteceu em frente ao Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao Encefalopata (CORAE). O local, que deveria ser seguro, tem sofrido com recorrentes infrações de trânsito, o que coloca em risco as crianças e os funcionários da clínica.