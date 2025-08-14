Criança de 3 meses entra em protocolo de morte cerebral após agressão Pai alegou engasgo durante a amamentação, mas exames revelaram traumatismo Balanço Geral Goiás|Do R7 14/08/2025 - 14h11 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h11 ) twitter

Uma criança de 3 meses foi levada ao hospital em Anápolis (GO) pelo pai, alegando engasgo durante a amamentação. No entanto, exames revelaram traumatismo e a criança foi transferida para Goiânia devido à gravidade. Agora, ela está em protocolo de morte cerebral, mantida por aparelhos. O pai é considerado responsável pelas agressões, enquanto médicos aguardam para confirmar o óbito.