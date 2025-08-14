Logo R7.com
Criança de 3 meses entra em protocolo de morte cerebral após agressão

Pai alegou engasgo durante a amamentação, mas exames revelaram traumatismo

Balanço Geral Goiás|Do R7

Uma criança de 3 meses foi levada ao hospital em Anápolis (GO) pelo pai, alegando engasgo durante a amamentação. No entanto, exames revelaram traumatismo e a criança foi transferida para Goiânia devido à gravidade. Agora, ela está em protocolo de morte cerebral, mantida por aparelhos. O pai é considerado responsável pelas agressões, enquanto médicos aguardam para confirmar o óbito.

