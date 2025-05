Criminoso com histórico de violência contra mulheres morre em confronto com a polícia Suspeito já havia sido condenado por homicídio de grávida e respondia a medidas protetivas Balanço Geral Goiás|Do R7 26/05/2025 - 12h21 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um criminoso perigoso morreu em confronto com a polícia, em Aparecida (GO). Ele tinha histórico de violência contra mulheres e já havia sido condenado por homicídio de uma grávida. Três medidas protetivas foram solicitadas contra ele em 2025. A polícia foi recebida a tiros ao tentar a prisão e o caso questiona a liberdade concedida apesar do histórico violento.