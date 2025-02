Cruel e perigoso: bandido faccionado morre em confronto com a PM Glauco Davi Michael de Almeida, de 39 anos, tinha uma extensa ficha criminal e estava foragido após matar um adolescente de 14 anos Balanço Geral Goiás|Do R7 23/01/2025 - 19h28 (Atualizado em 23/01/2025 - 19h28 ) twitter

Um bandido faccionado morreu em um confronto com a Polícia Militar nesta quarta-feira (22). Glauco Davi Michael de Almeida, de 39 anos, tinha uma extensa ficha criminal e estava foragido após matar um adolescente de 14 anos no setor Retiro do Bosque, em Aparecida (GO).

O trabalho de inteligência da polícia localizou o criminoso na Vila São Joaquim, em Anápolis (GO). Glauco resistiu à prisão e reagiu com tiros em direção aos agentes, que revidaram. Ele foi atingido pelos disparos e morreu no local.