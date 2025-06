Denúncia anônima leva polícia a ponto de tráfico de drogas em Goiânia No local, foram encontrados drogas, dinheiro e equipamentos usados na venda dos entorpecentes Balanço Geral Goiás|Do R7 27/06/2025 - 16h49 (Atualizado em 27/06/2025 - 16h49 ) twitter

A Polícia Civil desmantelou um ponto de tráfico de drogas no Setor dos Funcionários, em Goiânia (GO). Após denúncias anônimas, policiais montaram campana em frente a uma residência e flagraram um homem saindo do local com uma porção de cocaína. Os agentes entraram na casa e encontraram drogas, dinheiro e equipamentos. O responsável pela residência foi preso em flagrante.