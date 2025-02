Detetive que matou fazendeiro é preso Jorge Luis Pereira Silva é suspeito de participar da morte de Luiz Carlos de Lima, conhecido como ‘Peixe’, em uma fazenda de Formosa (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 31/01/2025 - 14h41 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h41 ) twitter

Foi preso o quarto integrante do grupo criminoso que matou um fazendeiro em Formosa (GO). Jorge Luis Pereira Silva, que exerce a profissão de detetive, foi localizado em frente à Rodoviária de Planaltina (GO).

O crime aconteceu em agosto do ano passado, quando os bandidos se passaram por falsos policiais, invadiram a fazenda do fazendeiro Luiz Carlos de Lima, conhecido como ‘Peixe’, e o assassinaram.

Com a prisão de Jorge Luís, todos os envolvidos já estão atrás das grades, mas a polícia ainda está em busca de descobrir quem foi o mandante do crime.