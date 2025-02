Droga sintética ‘abacaxizinho’ é apreendida em Goiânia O entorpecente, que é uma espécie de êxtase mais potente, foi encontrado pela polícia em frente a um shopping, na região noroeste da cidade Balanço Geral Goiás|Do R7 06/02/2025 - 14h20 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h20 ) twitter

As drogas sintéticas, produzidas a partir da mistura de produtos químicos, têm chamado a atenção da polícia goiana. Uma delas é o ‘abacaxizinho’, apreendido recentemente em frente a um shopping na região noroeste de Goiânia (GO).

A droga foi analisada em um laboratório de narcóticos e, de acordo com os peritos, o entorpecente é uma espécie de êxtase mais potente. Outras drogas, como uma semente indiana com o mesmo princípio ativo do LSD, também foram encontradas na cidade.

Dados dos Ministérios da Justiça e da Saúde mostram que o consumo de drogas sintéticas disparou com o fim da pandemia de Covid-19. Entretanto, as drogas tradicionais, como álcool, crack e cocaína, ainda são as principais causas de internações por dependência química.