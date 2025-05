Dupla é presa ao tentar abrir contas bancárias com documentos falsos Suspeitos, vindos de São Paulo, buscavam ter acesso a cheques especiais Balanço Geral Goiás|Do R7 30/05/2025 - 16h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h00 ) twitter

Dois homens foram presos em flagrante, em Goiânia (GO), por tentarem abrir contas bancárias com documentos falsos. A dupla, vinda de São Paulo, usou documentos de pessoas reais, com a foto alterada, para ter acesso a cheques especiais. A prisão foi possível devido ao sistema de segurança do banco, que detectou inconsistências nas informações dos suspeitos.