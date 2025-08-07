Logo R7.com
Empresário é assassinado dentro de casa em Anápolis (GO)

Emerson Pereira Lima Rodrigues, de 36 anos, levou três tiros disparados por um homem encapuzado que invadiu a residência durante a madrugada

Balanço Geral Goiás|Do R7

O empresário Emerson Pereira Lima Rodrigues, de 36 anos, foi assassinado dentro da própria casa em Anápolis (GO). O crime ocorreu durante a madrugada, quando um homem encapuzado invadiu a residência e disparou três tiros contra Emerson, que morreu na frente da esposa e do filho de 6 anos. A polícia investiga se o crime foi latrocínio ou execução encomendada.

