Empresário é assassinado dentro de casa em Anápolis (GO)
Emerson Pereira Lima Rodrigues, de 36 anos, levou três tiros disparados por um homem encapuzado que invadiu a residência durante a madrugada
O empresário Emerson Pereira Lima Rodrigues, de 36 anos, foi assassinado dentro da própria casa em Anápolis (GO). O crime ocorreu durante a madrugada, quando um homem encapuzado invadiu a residência e disparou três tiros contra Emerson, que morreu na frente da esposa e do filho de 6 anos. A polícia investiga se o crime foi latrocínio ou execução encomendada.